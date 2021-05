Restano molto gravi le condizioni di uno dei due pazienti liguri ammalatisi di Covid dopo aver rifiutato di sottoporsi a vaccinazione.

Lo ha confermato l’infettivologo Matteo Bassetti, facendo il punto con la stampa.

"Uno dei due anziani pazienti no-vax ricoverati nella clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova lotta tra la vita e la morte ed è stato intubato 48 ore fa in terapia intensiva", ha detto Bassetti.

Si tratta – ha spiegato Bassetti - di un anziano di 77 anni: "La sua situazione non è delle migliori purtroppo, è un messaggio forte e chiaro per tutti: il vaccino salva la vita, non dimentichiamocelo".

