Sono in condizioni gravissime due no-vax, ricoverati per Covid nella clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova: uno di loro lotta tra la vita e la morte.

Hanno 77 e 74 anni, la notizia è stata diffusa dall'infettivologo genovese Matteo Bassetti stasera nel punto stampa sulla pandemia: “Entrambi dichiaratamente no-vax, avrebbero potuto avere l'appuntamento per il vaccino un mese fa, ma l'hanno rifiutato - spiega -. Non vaccinarsi oggi per chi era nelle categorie a rischio, mette la propria vita a un rischio di fronte al quale abbiamo delle armi, non è accettabile".

Da tre giorni consecutivi, ha aggiunto, all'ospedale San Martino di Genova non si registrano accessi Covid nella clinica di Malattie infettive dal pronto soccorso. "E' stata una settimana importante - commenta l'infettivologo -: il rubinetto dei contagi si sta definitivamente chiudendo".

(Unioneonline/D)

