Cominciano a chiarirsi, col trascorrere delle ore, alcuni dettagli relativi alle due ragazze che, nella notte, sono state trovate in una strada di periferia a Pavia. Una, 18 anni, era priva di vita, l’altra, 17, era in arresto cardiaco e, una volta rianimata dai soccorritori, è stata portata al San Matteo: le sue condizioni sono in miglioramento.

Le giovanissime, da una prima ricostruzione, stavano tornando a casa da una festa, erano circa le 2. Accanto a loro, in via Bonomi, c’era un monopattino, potrebbe quindi essersi trattato di un incidente. Sul posto la scientifica ha effettuato i rilievi.

Proseguono intanto le indagini.

