«Stop complicità con Israele contro occupazione e genocidio, con la resistenza Palestinese».

Con questi grandi striscioni in testa è partito il corteo di Roma a sostegno della Flotilla e di Gaza. Dal megafono la richiesta degli organizzatori a non esporre bandiere di partiti o sindacati ma solo la bandiera della Palestina. Già decine di migliaia le persone che hanno invaso piazza di Porta San Paolo e le vie limitrofe. Il corteo è appena partito e arriverà a porta San Giovanni.

A Circo Massimo altri gruppi con centinaia di manifestanti hanno aspettato l'arrivo del corteo per unirsi alla manifestazione. Qualcuno sta procedendo anche in senso contrario, arrivando dal Colosseo, per poi camminare insieme dietro al camion che apre il lungo serpentone che riempie viale Aventino in questo momento. C'è anche chi in piedi applaude al passaggio del corteo, sui muretti che costeggiano il percorso.

«La Palestina è una, è questo che dobbiamo dire! La Palestina è tutta, da Nord a Sud, non è solo Gaza, non è solo Cisgiordania», hanno gridato al megafono gli organizzatori.

