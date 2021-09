Persino tra i cardinali ci sono dei negazionisti.

Lo rivela Papa Francesco, aggiungendo che "uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus".

"In Vaticano sono tutti vaccinati - ha spiegato il Pontefice ai giornalisti sull’aereo che lo riportava a Roma dalla Slovacchia -, tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare".

Il fatto che ci siano divisioni sui vaccini è “strano”, ha sottolineato: “L’umanità ha una storia di amicizia con i vaccini. Da bambini anche il morbillo, la poliomielite, tutti i bambini erano vaccinati e nessuno diceva nulla". Quello che accade ora “forse è venuto per la virulenza e l'incertezza non solo della pandemia, ma anche per la diversità tra i vaccini. E anche per la fama di alcuni vaccini che sono poco più di acqua distillata".

Secondo il Pontefice, "questo nella gente ha provocato paura. Poi altri che dicono che è un pericolo perché col vaccino ti entra il virus dentro”. Insomma “tante argomentazioni che hanno creato divisione". “Si deve chiarire, e parlare con serenità", la conclusione.

Il Pontefice si è vaccinato lo scorso 13 gennaio: “E’ un atto d’amore”, aveva detto poche settimane fa.

