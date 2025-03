«Il Papa ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8». Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, nell'ormai consueto bollettino che aggiorna sulle condizioni di salute del Pontefice.

Ieri sera per il Papa si parlava di condizioni cliniche stabili, senza nuove crisi respiratorie, ma che nella notte (come programmato) avrebbe ripreso la ventilazione meccanica non invasiva. Il quadro rimane complesso.

La prognosi resta riservata. Papa Francesco è al ventesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, dove è entrato lo scorso 14 febbraio a causa di una polmonite bilaterale, a seguito di complicazioni dovute a un'infezione polimicrobica.

