«Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!». Così Papa Francesco dal sagrato di Piazza San Pietro, dove è arrivato a sorpresa per la messa della Domenica delle Palme.

Il Papa, senza naselli e dunque senza l’ossigeno che lo sta accompagnando nella sua convalescenza, si è poi intrattenuto in Piazza per una decina di minuti, salutando i fedeli.

Ancora una sorpresa dal Pontefice in convalescenza, dopo la presenza, domenica scorsa, al Giubileo degli ammalati e le uscite nella Basilica Vaticana e ieri a Santa Maria Maggiore per pregare davanti all'icona della Salus Populi Romani.

«Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch'io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali», le sue parole nell'Angelus diffuso, per la nona domenica consecutiva, con un testo scritto.

