«Sono perfettamente riusciti gli interventi di riduzione delle fratture sul cavallo della Giraffa Abbasantesa, femmina baio di sette anni, e su Antine Day dell'Istrice, castrone sauro di sette anni».

Lo ha reso noto il Comune di Siena a seguito degli infortuni occorsi ai due animali durante il Palio di mercoledì sera, vinto dalla Contrada dell’Oca grazie al cavallo (sardo) scosso Zio Frac.

Dopo gli infortuni i due animali erano stati trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo. «I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza - sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota - che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio».

I due infortuni hanno rinfocolato le polemiche sull’utilizzo di animali durante le corse storiche.

«Il Palio di Siena si conferma una manifestazione pericolosa - il commento dell’associazione animalista Oipa - che mette a repentaglio la vita dei cavalli e offende la sensibilità di chi ama e rispetta gli animali».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata