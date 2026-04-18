Centro blindato e momenti di pensione a Milano per la manifestazione dei “Patrioti” europei organizzata dalla Lega.

“Padroni a casa nostra” il titolo della mobilitazione, che ha avuto come cuore piazza Duomo e a cui hanno partecipato circa duemila persone. In testa al corte un trattore con la scritta “Tuteliamo la nostra agricoltura”, uno dei temi affrontati dal raduno, cui hanno presenziato anche sindaci e amministratori locali della Lega.

In risposta alla manifestazione promossa dalla Lega, antagonisti e centri sociali hanno organizzato un controcorteo, che ha tentato di raggiungere piazza Duomo, trovando però l’opposizione delle forze dell’ordine che hanno anche usato idranti per impedire ai dimostranti di forzare il blocco.

(Unioneonline)

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