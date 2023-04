Un uomo e sua figlia sono stati trovati morti in casa a Potenza.

I corpi sono stati scoperti dopo che un familiare non riusciva a mettersi in contatto con l’anziano, 92 anni, e la donna di 62, e ha fatto scattare l’allarme.

Dalle prime verifiche i due uscivano raramente e vivevano, secondo quanto raccontato dai vicini, in un contesto di “degrado sociale”. Per il Comune non erano inseriti nella lista delle persone seguite dai servizi sociali.

Padre e figlia, emerge dall’ispezione del medico legale, sarebbero deceduti per cause naturali in due momenti differenti e quasi sicuramente alcuni giorni fa.

