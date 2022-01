Non aspettava nessun pacco quindi quando gli hanno comunicato che nella sua casa di Sant’Ilario, a Genova, era arrivato qualcosa per lui è scattato l’allarme.

Le volanti della polizia, la Digos e anche gli artificieri hanno raggiunto la villa di Beppe Grillo per la presenza di un oggetto sospetto consegnato stamattina da un corriere e ritirato dalla colf.

Nel novembre scorso era stata rafforzata la sorveglianza per il fondatore del Movimento Cinque Stelle dopo una lettera di minacce in cui si leggeva: “Condoglianze, avrai lutti in famiglia nel periodo delle Feste” e prima gli era stato recapitato un involucro contenente una t-shirt con la scritta “www.cirogrillo.org.”, un riferimento alla vicenda del figlio Ciro rinviato a giudizio per il presunto stupro di gruppo a una studentessa in Sardegna. Le forze dell'ordine avevano quindi aumentato i passaggi e gli stazionamenti davanti a casa Grillo.

(Unioneonline/s.s.)

