Oggi a Tempio Pausania si svolge l’udienza preliminare per il processo per violenza sessuale in cui tra gli imputati compare anche Ciro Grillo, figlio di Beppe. Ma in queste ore alla famiglia è arrivata una lettera di minacce: "Condoglianze, avrai lutti in famiglia nel periodo delle Feste" si legge sul foglio scritto al computer.

La sorveglianza domestica è stata quindi potenziata da parte delle forze dell’ordine, con polizia e carabinieri che hanno aumentato i passaggi e gli stazionamenti all’esterno della villa di Sant’Ilario, sulle alture genovesi, dove vive il comico.

E intanto la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per risalire agli autori delle minacce con indagine delegata agli agenti della Digos. L’obiettivo è quello di stabilire se esista un collegamento col processo.

(Unioneonline/s.s.)

