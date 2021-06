Clamoroso scambio di persona all’uscita di un asilo nido di Arezzo.

Un educatore e il custode della scuola sono infatti finiti sotto indagine disciplinare per aver consegnato la bambina “sbagliata a un nonno in attesa davanti al cancello.

Dalle prime ricostruzioni, il primo errore è stato dell’anziano, che, anziché alla scuola materna accanto frequentata dalla nipotina, ha suonato al nido. Suo anche il secondo errore, visto che non ha riconosciuto la bimba (omonima della nipote). Ma da chiarire resta comunque come abbiano fatto invece a sbagliare i due dipendenti della struttura.

L'equivoco è durato mezzora: l’uomo, sulla strada di casa, si è accorto di non avere con sé la piccola “giusta” e l’ha riportata a scuola. Nel frattempo, la famiglia della bimba portata via per errore aveva allertato la polizia.

Poi tutto si è ricomposto, con l’anziano che ha riconsegnato la bimba sbagliata prelevando la nipote, che lo stava aspettando.

"L'errore della struttura c'è stato e verrà codificato in capo a chi lo ha fatto con le conseguenze disciplinari previste", ha spiegato il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, annunciando l’apertura di accertamenti da parte del Comune.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata