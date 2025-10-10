È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che aveva denunciato i gravi ritardi nella consegna degli esami istologici dopo una biopsia effettuata per una grave malattia: i risultati arrivarono soltanto dopo otto mesi.

Il referto le fu consegnato otto mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani, ancora pendente, in cui sono indagati dieci medici.

L’esame istologico era stato richiesto nel dicembre 2023, dopo l’intervento di isterectomia. L’esito, però, arrivò soltanto nell’agosto 2024, quando ormai il quadro clinico della donna era gravemente compromesso a causa delle metastasi diffuse.

