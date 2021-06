Orrore in una residenza per anziani di Civitavecchia (Roma).

Anziani lasciati in stato di abbandono e sporchi per diverse ore, offesi e in alcuni casi anche malmenati.

I malcapitati venivano addirittura legati ai letti e immobilizzati con le lenzuola. Venivano somministrati loro degli psicofarmaci senza alcuna prescrizione medica.

I maltrattamenti sono stati accertati dalle indagini portate avanti dai carabinieri della città portuale.

Sono diciassette le persone indagate, tra infermieri e operatori sociosanitari della Rsa.

Le accuse vanno dai maltrattamenti al falso ideologico, persino sequestro di persona.

