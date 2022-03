Lo ha minacciato con un coltello, lo ha derubato e costretto a seguirlo per compiere atti sessuali.

Orrore a Milano, nel mezzanino della fermata metro Porta Romana. Vittima un ragazzo minorenne, rapinato e violentato.

I fatti sono avvenuti sabato scorso, 12 marzo, le indagini hanno portato all’arresto di un ragazzo di 17 anni.

Le indagini eseguite dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, attraverso la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno accertato i fatti e portato all’identificazione dell’aggressore, che corrisponde alla descrizione effettuata dalla vittima.

Il giovane è stato fermato proprio vicino a dove sono stati commessi i fatti, facilmente riconoscibile sia per i tratti somatici che per l’abbigliamento indossato. Il 17enne quando è stato fermato aveva con sé un coltello e una minima quantità di stupefacente per uso personale. E’ stato condotto in stato di fermo al Cpa di Torino.

