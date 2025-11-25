Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. E' quanto accaduto a una ragazza ventenne la notte del 25 ottobre scorso.

La notizia è stata pubblicata da Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero.

A quanto ricostruito, la giovane coppia era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste quando è stata aggredita da un gruppo di tre e più ragazzi. Hanno sfondato il vetro della macchina e uno di loro ha afferrato la ragazza mentre gli altri hanno immobilizzato il fidanzato. Poi l'hanno portata in un luogo appartato per violentarla.

Quando la coppia ha l'allarme al 112 sono scattate le indagini della Squadra Mobile di Roma coordinata dalla Procura.

Rintracciati e fermati tre presunti responsabili che sono attualmente indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo. I tre ragazzi sono stati riconosciuti dalle vittime e uno di loro indicato dalla ventenne come l'autore dello stupro. Due di questi sono stati individuati dai falchi della Squadra Mobile al Quarticciolo e il terzo Verona. Si trovano attualmente in carcere in quanto destinatari di un decreto di fermo del pm.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, i riscontri del dna non avrebbero però trovato corrispondenza con il ragazzo indicato dalla vittima come presunto autore dello stupro

. Le indagini vanno avanti. Sequestrati i cellulari dei tre fermati su cui verranno effettuati accertamenti.

