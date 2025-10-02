In partenza dall’aeroporto di Orio al Serio e diretta ad Alghero con 120 ovuli di eroina in corpo. Quasi un chilo e mezzo, 1,4 per la precisione, di droga destinata al mercato sardo.

Una donna nigeriana, venditrice ambulante residente in Italia dal 2013, è stata arrestata questa mattina dai militari della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia Dogane nell’aeroporto bergamasco. Proveniva da Bruxelles ed era diretta all’aeroporto algherese, su di lei aveva inviato una segnalazione la dogana belga.

Di qui il controllo. La donna non ha saputo fornire giustificazioni sul motivo del viaggio e non aveva bagagli. Così, messa alle strette, ha ammesso di trasportare droga.

Gli esami radiologici effettuati all’ospedale dii Bergamo hanno confermato che la donna aveva ingerito 120 ovuli, quasi 1,4 chili di eroina da portare in Sardegna. Ora si trova in carcere.

(Unioneonline)





© Riproduzione riservata