Questa mattina, poco prima delle 6:30, c’è stato un grave incidente in viale Fulvio Testi, strada a scorrimento veloce verso Monza.

Coinvolte due auto: una Opel Corsa e una Mercedes Classe G Brabus.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, il Suv, diretto verso il centro di Milano, si è scontrato con la Opel proveniente da sinistra all’altezza di via Esperia. L’impatto è stato violentissimo.

Sul Suv si trovavano tre persone, tutte giovani milanesi: il 21enne alla guida, ora trasportato in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda, un ventenne ricoverato nello stesso ospedale in gravissime condizioni e in rianimazione, e una trentenne rimasta incastrata tra le lamiere, ora ricoverata in prognosi riservata al Policlinico. Un’altra passeggera, una 23enne, è stata portata al San Raffaele in codice giallo. Il giovane 20enne, privo di patente, è stato riconosciuto dal personale medico come l’autista e ascoltato dalla polizia locale.

Il conducente della Opel, invece, un 32enne originario di Napoli, viaggiava da solo. È stato sottoposto ad alcoltest ed è risultato positivo al pretest droga.

