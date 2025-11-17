Paura a Brazzano di Cormons, dove una frana ha provocato il crollo di un’abitazione in via San Giorgio. Il crollo è stato causato da una colata di fango che ha interessato il versante del monte soprastante.

Le autorità locali hanno immediatamente istituito una zona rossa nell’area interessata, sia per il rischio di ulteriori distacchi sia per consentire in sicurezza le operazioni dei soccorritori. Diverse famiglie che vivono a valle del versante sono state sgomberate precauzionalmente.

Sul posto sono al lavoro squadre dei vigili del fuoco provenienti da tutta la regione, impegnate nelle ricerche dei dispersi e nel monitoraggio del terreno per prevenire ulteriori cedimenti.

Le condizioni meteo e lo stato del terreno saranno determinanti nelle prossime ore per stabilire le misure di sicurezza da adottare e consentire eventualmente il rientro dei residenti evacuati.

Allerta anche nell'abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo sempre nel Goriziano: a seguito dell'esondazione del fiume Torre, alcune persone si sono rifugiate sui tetti delle abitazioni. Sono in corso le operazioni di soccorso con i vigili del fuoco che stanno intervenendo con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia.

(Unioneonline)

