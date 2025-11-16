Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 327, alle porte della città, in località San Zeno. Un giovane di 22 anni, di origine moldava, ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro un albero che costeggia la carreggiata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo i primi accertamenti il ragazzo avrebbe perso il controllo del veicolo per cause in corso di verifica, andando poi a schiantarsi contro uno dei pini che fiancheggiano la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’impatto ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la regionale, rimasta parzialmente bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi di legge. Le autorità stanno lavorando per chiarire con precisione le cause dell’incidente.

