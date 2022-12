Mille carabinieri in azione per portare a termine l’operazione “Blu Notte” della Dda di Reggio Calabria che ha consentito di individuare i nuovi assetti della Cosca Bellocco. 65 gli arresti in 16 province: 47 persone sono finite in carcere, 16 ai domiciliari, 2 sono state raggiunte dall’obbligo di dimora.

Gli indagati, a vario titolo, sono ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni, usura e danneggiamenti aggravati dalle finalità mafiose, riciclaggio e autoriciclaggio, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

L’indagine era cominciata tre anni fa.

