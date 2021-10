Sono le province di Salerno, Napoli e Varese quelle interessate in queste ore da una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Salerno insieme ai colleghi dei vari territori, denominata “Final Cleaning”. Nel mirino 31 indagati per i quali vengono eseguiti provvedimenti cautelari: 29 in carcere, due ai domiciliari.

I reati ipotizzati sono: “Associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana e hashish”, si legge nell’ordinanza.

L’attività investigativa ha consentito di individuare due distinti gruppi criminali, di cui uno che faceva riferimento alla famiglia D’Alterio di Campagna (Salerno) e uno a Cosimo Dianese di Eboli, i quali avevano autonomamente organizzato una fittissima rete delittuosa nei Comuni della Piana del Sele.

