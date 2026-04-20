Coltellata al collo nel parcheggio, sotto accusa un 17enneL'aggressione dopo qualche parola di troppo sul conto di una ragazza
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Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia.
Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura.
Dalle immagini delle telecamere posizionate nella zona, è emerso che a colpire Vaccaro sarebbe stato solo il 17enne e non i due o forse tre ragazzi che erano con lui. L'aggressione è avvenuta dopo che tra il 25enne e i suoi due amici e l'altro gruppo sarebbe scappata qualche parola di troppo sul conto di una ragazza.
Un confronto che si è acceso fuori da un locale della movida pavese e si è trascinato fino al parcheggio, dove il 25enne - che lavorava in una società di logistica e viveva a Broni, nel Pavese - è stato colpito alla gola con un piccolo coltello o un cacciavite. Uno dei due amici di Vaccaro è rimasto lievemente ferito all'addome ed è stato trasportato in ospedale. Anche gli amici del 17enne sono stati sentiti a lungo dagli investigatori in Questura.
(Unioneonline)