Era in programma per oggi il primo incontro tra Filippo Turetta, in carcere per l’omicidio di Giulia Cecchettin, e i suoi genitori. La famiglia del ragazzo, attesa nella casa circondariale di Montorio a Verona, ha rinunciato alla visita.

Secondo quanto si è appreso i due, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini dopo aver ottenuto il permesso dal pm non hanno infatti seguito l'avvocato Giovanni Caruso per il colloquio.

Non si esclude però che il legale possa comunque andare in giornata a Verona per un nuovo incontro con il suo assistito.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata