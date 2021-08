È morto Vito Maggio, il nonno materno di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004, quando non aveva ancora compiuto 4 anni.

A renderlo noto è la madre della piccola, Piera Maggio, con un messaggio sulla propria pagina di Facebook: "Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori. Ciao papà, Rip, cerchiamodenise.it".

Dopo la pubblicazione sono arrivati migliaia di commenti alla notizia, accompagnati da ricordi e condoglianze a Piera Maggio per la morte del padre.

Nei giorni scorsi Piera Maggio aveva nuovamente rinnovato l’appello ai rapitori di sua figlia. Ospite di un evento organizzato a Viareggio, la donna ha espresso di avere ancora speranza di rivedere la figlia sparita nel 2004 a Mazara del Vallo.

“Chi non la riporta da noi non può chiedere e ottenere il perdono, chi ha rapito Denise non veniva da lontano, non è una persona sconosciuta che è venuta a Mazara per prendere una bambina sotto casa sua", ha spiegato.

"Ho chiesto sempre giustizia e spero che un giorno ciò avvenga. Non abbiamo mai perso la speranza di riabbracciare Denise. Un’ora dopo la sparizione io avevo già in mente dei nomi”, la conclusione.

