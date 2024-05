«Discrimina anche i rossi naturali».

Nuova polemica sul generale Vannacci, candidato della Lega alle elezioni europee, che nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro, ha detto: che le persone con i capelli rossi «non sono normali».

Durante il dibattito in studio, Nicola Porro ha chiesto al militare: «Le persone coi capelli rossi non sono normali, direbbe una cosa del genere?». E la risposta di Vannacci: «Certo, assolutamente sì, perché se lei li compara con tutte la popolazione italiana non rientrano nella normalità».

Una frase che ha fatto infuriare il ciclista Alessandro De Marchi, detto “il rosso di Buja” per il colore dei capelli. Il corridore, in corsa anche a questo Giro d’Italia, ha scritto sui social: «Ecco, questa mi mancava. Nessuno me l’aveva spiegata così sta cosa sui miei capelli!».

Pronta anche la replica di Enrico Malato, rosso naturale e fondatore del festival “Red Head Sicily”, unico del sud Italia dedicato alle persone con i capelli rossi: «Grazie Generale Vannacci, lei a noi rossi ci ha resi, ancora una volta, speciali», ha dichiarato.

Ancora: «Il Generale ha implicitamente enfatizzato la bellezza dell'essere non normale, sia in termini statistici, rappresentando i capelli rossi solo lo 0,58% della popolazione italiana, sia per il mero significato in vocabolario. La Garzanti definisce infatti una 'persona normale' come chi si comporta come la maggioranza, mentre la Treccani come colui 'che segue la norma, è ordinario e regolare'».

© Riproduzione riservata