Sono nove i positivi al Covid-19 su 65 persone di ritorno da Malta che ieri sono state sottoposte a tampone appena sbarcate all'aeroporto d'Abruzzo a Pescara.

La task force regionale, per precauzione, ha deciso di porre in isolamento fiduciario, per 14 giorni, tutti i 70 passeggeri del volo, anche quelli che hanno viaggiato dotati di Green pass, perché considerati contatti stretti dei positivi.

Lo ha reso noto il referente regionale per le emergenze, Alberto Albani, che ha voluto il servizio di screening nello scalo, poi disposto dal governatore Marco Marsilio con un'ordinanza che impone il test a tutti coloro che arrivano da Malta, Regno Unito e Spagna.

Oltre cento ragazzi italiani sono ancora bloccati a Malta , dopo essersi recati nell’arcipelago per frequentare dei corsi di lingua; una cinquantina è risultata positiva al coronavirus, gli altri si trovano in isolamento perché sono entrati a contatto con i compagni contagiati.

Nei giorni scorsi il Paese ha deciso di chiudere le frontiere a coloro i quali non abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, in seguito all’aumento esponenziale dei casi di Covid.

