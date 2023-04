Non aveva la patente la donna di 33 anni che ieri a Casalnuovo (Napoli) ha travolto e ucciso in retromarcia la figlioletta di 7.

Si stava esercitando alla guida di un’Audi A3 di proprietà di un conoscente, anch’egli travolto (si trovava vicino alla bimba) ma rimasto praticamente illeso.

A quanto si apprende la donna ha ingranato per errore la retromarcia invece della prima e per la piccola, che si trovava subito dietro l’auto, non c’è stato nulla da fare.

La tragedia si è consumata in via Buccafusca e sul posto sono arrivati immediatamente Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118, ma per la piccola non c’era più nulla da fare, è morta sul colpo.

In un primo momento, alcuni testimoni avevano riferito che il responsabile dell'investimento era un pirata della strada, poi allontanatosi. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno portato invece in poco tempo alla scoperta della verità. Sul corpo della bambina sarà effettuata l'autopsia, poi si svolgeranno i funerali.

