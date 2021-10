Altissima tensione a Roma per la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo. Quello che doveva essere un sit in si è trasformato in un enorme e violento corteo non organizzato.

Lancio di oggetti contro le forze dell’ordine da parte dei manifestanti, che inizialmente si sono riversati in piazzale Flaminio bloccando il traffico. Fumogeni, petardi e sassaiole contro la Polizia nel pieno centro della Capitale.

Hanno anche cercato di sfondare il cordone scagliandosi contro gli agenti, la Polizia ha caricato e un paio di manifestanti hanno denunciato di essere stati “investiti da un blindato intervenuto sul posto durante i tafferugli”.

Alcune centinaia di persone si sono dirette poi – al grido “No Green pass" e “Libertà, libertà” - verso Palazzo Chigi, dove la Polizia ha creato un cordone a difesa del portone d’ingresso. Molti manifestanti hanno il volto coperto e sono presenti anche diversi esponenti di Forza Nuova con le bandiere tricolore, tra cui il leader e fondatore Roberto Fiore e Giuliano Castellino.

Circa 10mila i partecipanti al corteo, non solo romani, molti sono provenienti dal Nord Italia. Segno di un’escalation della protesta in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro.

La Polizia cerca di disperdere il corteo con gli idranti, alcuni manifestanti sono stati fermati e portati via dalle forze dell’ordine. Poi alcune centinaia di manifestanti si sono diretti verso via del Parlamento, dove si trova la Camera dei Deputati.

Le avvisaglie si vedevano sin dal primo pomeriggio, quando gli esponenti di Forza Nuova saliti sul palco a paizza del Popolo, scandendo insulti a Draghi e ai giornalisti, hanno detto: “Stasera ci prendiamo Roma”.

ASSEDIO ALLA CGIL – Nel mirino anche la sede della Cgil: “Occupata la Cgil”, hanno rivendicato alcuni manifestanti.

Il gruppo è riuscito a sfondare le porte della sede del sindacato ed entrare prima che la polizia riuscisse a fermarli e respingerli. Il corteo ha assediato a lungo il palazzo della Cgil, devastato dall’irruzione dei teppisti: ha una tapparella divelta, i portoni aperti e l'allarme che continua a suonare ininterrottamente.

"Stiamo aspettando Landini" urlano dal megafono, ma anche "giù le mani dal lavoro" e "venduti". Le Cgil, secondo i No Green pass, è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligati dal 15 ottobre a presentare la certificazione in tutti i posti di lavoro pubblici o privati.

"La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte", scrive la Cgil nazionale su Twitter.

"Un atto di squadrismo fascista”, così lo ha definito il segretario Landini che ha ricevuto anche la telefonata di Mario Draghi. "I sindacati sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza", gli ha detto il premier.

DRAGHI – Il Presidente del Consiglio ha "condannato le violenze che sono avvenute oggi. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il governo "prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico".

