Un neonato è stato trovato, per fortuna vivo, tra i rifiuti vicino a un cassonetto nel centro di Taranto.

A trovarlo stamani intorno alle 7 una passante che stava portando a passeggio i suoi cani. Attirata dai vagiti, si è avvicinata e ha visto il piccolo in una busta e avvolto da una coperta, accanto un peluche.

La donna ha subito allertato i soccorsi e sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha preso in cura il neonato e lo ha trasportato all’ospedale Santissima Annunziata. La Asl riferisce che il piccolo è in «ottime condizioni».

La parte del cordone ombelicale attaccata al bambino era ancora fresca, dunque il parto risalirebbe a una-due ore prima del ritrovamento. L’altra parte è rimasta attaccata alla madre che, se non adeguatamente assistita, rischia l’emorragia.

Il piccolo è coccolato da tutto il personale e seguito personalmente dal professor Federico Schettini dell’Unità di Terapia intensiva neonatale: «Speriamo – il suo appello – che la madre si faccia sentire presto».

Sul fatto indaga la Polizia, che sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il neonato è stato trovato in via Pisanelli all’angolo con via Principe Amedeo.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata