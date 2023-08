La badante georgiana di 24 anni che sabato scorso aveva abbandonato il figlio poco dopo il parto accanto ai cassetti della raccolta differenziata a Taranto ha chiesto e ottenuto il riconoscimento di maternità.

Accompagnata dal suo legale, si è recata negli uffici comunali di via Romagna compilando i moduli del riconoscimento.

Poi è andata anche in ospedale e ha cambiato nome al figlio: il personale medico dell’Unità di terapia intensiva neonatale del Santissima Annunziata lo aveva chiamato Lorenzo, lei ha scelto Gabriele.

La donna è uscita dall’ospedale senza il figlio, ora bisogna attendere la decisione del Tribunale per i monorenni sull’affidamento.

La 24enne georgiana, giunta poco più di un mese fa a Taranto per lavorare come badante per un'anziana di 97 anni, è indagata per abbandono di minore. La giovane è stata dimessa dal reparto di Ginecologia del nosocomio tarantino e adesso si trova in una struttura protetta. Potrà continuare ad allattare il neonato, ancora ricoverato. Le sue condizioni sono buone.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata