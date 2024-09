I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di Chiara, la 22enne accusata di aver ucciso due neonati, a distanza di un anno, dopo averli partoriti nella sua casa di Vignale di Traversetolo (Parma).

Per la giovane scattano dunque i provvedimenti giudiziari, mentre le indagini proseguono per fare piena luce sulla choccante vicenda e per appurare se la 22enne abbia avuto complici o meno.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Vignale, Simone Dall'Orto: «Non siamo una comunità omertosa. L'appello che faccio è che chi sa qualcosa parli. Se qualcuno fino ad ora non lo ha fatto per paura, è tempo di rivolgersi agli inquirenti. Qualsiasi dettaglio o confidenza passata può essere utile a fare chiarezza», ha detto il primo cittadino.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata