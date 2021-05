Catturato in Spagna un altro boss del crimine organizzato. Lo annuncia una nota della Polizia di Stato, dove si legge: "E' rientrato dalla Spagna ed è arrivato allo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino il latitante di 'ndrangheta Giuseppe Romeo, classe 1986, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il pericoloso criminale di San Luca (Rc) era stato arrestato a Barcellona l'11 marzo scorso, sulla base di un mandato di arresto europeo”.

Romeo,, conosciuto con i soprannomi "u pacciu", "maluferru" o "u nanu", figlio di Antonio detto "centocapelli", secondo gli inquirenti aveva il ruolo di promotore, organizzatore e finanziatore dei traffici di cocaina in Europa e, stabilita la propria dimora in Germania, faceva spola fra la Calabria, la Lombardia e l'Europa nord-occidentale per stringere accordi con i fornitori e con alcuni intermediari in Belgio, Olanda e Germania. Colpito da due ordinanze di custodia cautelare in carcere, Romeo è destinatario di un decreto di sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta "European 'Ndrangheta Connection" e il 3 novembre 2020 è stato condannato dal Gup di

Reggio Calabria a 20 anni di reclusione per la partecipazione, con ruolo di rilievo, ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale, detenzione di sostanze stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori ed auto-riciclaggio.

