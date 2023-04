Arrestato a Genova il boss Pasquale Bonavota. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri dopo essere entrato nella chiesa di San Lorenzo, la cattedrale della città. Con sé aveva un documento falso.

Il 49enne era inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità facenti parte del “programma speciale di ricerca” del ministero dell'Interno ed è ritenuto responsabile di associazione mafiosa come promotore della cosca Bonavota rientrante nella locale di 'Ndrangheta di Sant'Onofrio.

Le Forze dell’ordine erano sulle sue tracce dal 2021. L’indagato era ricercato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell'indagine Rinascita-Scott del Ros, dal gip di Catanzaro. Dopo l’esecuzione dell’operazione, che il 19 dicembre 2019 ha portato all'arresto di 334 soggetti ritenuti appartenenti alle strutture di 'ndrangheta della provincia vibonese, Bonavota era l’unico indagato rimasto in stato di latitanza.

