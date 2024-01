Ha narcotizzato due uomini conosciuti in rete per rapinarli. È successo a Cornate d'Adda (Monza), dove una donna di 40 anni, cubana, è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito le vittime dopo averle stordite con gocce di benzodiazepine diluite nel caffè.

Le indagini sono partite da due situazioni analoghe che hanno coinvolto due uomini ultracinquantenni che la scorsa settimana sono stati colti da un malore mentre erano alla guida. Entrambi hanno perso i sensi e in un caso il conducente è finito contro il muro di un'abitazione, senza riportare particolari ferite. Ma dopo l’incidente è stato rapinato dei 650 euro che aveva nel marsupio.

Sul posto i carabinieri avevano notato una donna aggirarsi stranamente interessata all'accaduto. Da lì sono iniziati gli accertamenti, seguiti dalla testimonianza delle vittime che hanno permesso di identificare la 40enne. Dalle ricostruzioni è emerso quindi che dopo averli invitati ad un appuntamento, una volta davanti al caffè, la donna sia riuscita a diluire il sonnifero nelle bevande. I militari hanno accertato attraverso le immagini delle telecamere, come, al termine degli incontri, l'arrestata abbia seguito i due ultracinquantenni in attesa che perdessero i sensi mentre erano in auto, per poi rapinarli (non riuscendoci in uno dei due casi).

Nella sua abitazione, durante le perquisizioni, sono state trovate diverse bottigliette dei farmaci in questione.

(Unioneonline/v.f.)

