Dramma a Napoli, dove alle prime luci dell’alba è stato ucciso un giovane a colpi d’arma da fuoco. È successo intorno alle 5.10 circa in via Carlo Miranda. Il giovane, che al momento dell’aggressione si trovava al bar con gli amici, è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

La vittima si chiamava Fabio Ascione, incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, il giovane è stato raggiunto da alcuni sconosciuti che erano in sella ad uno scooter che hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace la vittima.

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania, dove poi è deceduto. I carabinieri stanno passando al setaccio gli impianti di videosorveglianza della zona. Ma le indagini sono incentrate su un punto: capire se fosse realmente Ascione l'obiettivo dell'agguato.

(Unioneonline)

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