Durante il servizio straordinario movida effettuato questa notte dai carabinieri nella zona dei Baretti del quartiere Chiaia, a Napoli, un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è stato investito da uno scooter al quale aveva intimato l'alt.

I fatti sono avvenuti all'una della scorsa notte nella centralissima via Gaetano Filangieri. Il centauro è fuggito mentre il maresciallo dopo l'impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale. Trasferito con la gazzella al pronto soccorso dell'ospedale del mare è stato subito dimesso con una prognosi di 21 giorni. Indagini in corso per individuare il responsabile.

