Proseguono senza sosta le ricerche di Nicola, il bimbo di neanche due anni scomparso a Palazzuolo sul Senio, località Campanara, nella zona del Mugello, in provincia di Firenze, ma al confine con l’Emilia-Romagna.

Oltre al Soccorso alpino, oltre alle forze dell’ordine, alle unità cinofile con i cani molecolari, nella zona sono entrati in azione alcuni elicotteri e anche un HH-139B del 15esimo Stormo dell'Aeronautica Militare di Cervia. Si tratta di un velivolo dotato di una sofisticata telecamera termica fondamentale nella ricerca e soccorso di dispersi in ambienti particolarmente impervi o con scarse condizioni di luce.

Per le ricerche via terra sono dispiegate circa duecento persone, impegnate in sopralluoghi a tappeto in tutta l’area, caratterizzata da campi e boschi, nella speranza di ritrovare il piccolo disperso.

