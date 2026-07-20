«Ho accettato l'incarico di avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir dai suoi parenti. Con questo caso spero di non rivedere un film già visto con Magrini e Aldrovandi. Ma le indagini sull'attuale vicenda, come la Cedu richiede, andrebbero fatte da un Corpo autonomo e non dallo stesso a cui appartengono le persone coinvolte».

Così all'ANSA l'avvocato Fabio Anselmo, legale della famiglia Fakir, in merito al fatto che attualmente sia la polizia a svolgere le indagini sulla morte del 42enne a Bologna durante un intervento degli agenti. Come legale, Anselmo ha affrontato in passato casi come quello di Stefano Cucchi e Fderico Aldrovandi.

Intanto, della vicenda tornano a parlare i famigliari: «Alla nostra drammatica vicenda ora si aggiunge lo choc per l'inizio di una campagna di denigrazione nei suoi confronti», dicono il fratello e la sorella di Fakir. E poi, tramite l’avvocato Anselmo: «Tutte le volte che un uomo muore nelle mani dello Stato, il prezzo da pagare per la famiglia è quello della denigrazione pubblica. Vorrei sapere da quali banche dati sono state attinte le informazioni su un suo precedente, lontano nel tempo. Si tratta di rivelazioni di segreto d'ufficio»

(Unioneonline)

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