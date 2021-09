"Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari". Così il premier Mario Draghi, che leggendo i nomi delle vittime sul lavoro, di ieri e di oggi, ha voluto rimarcare quella che "assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno".

"C’è esigenza di prendere provvedimenti immediati, già entro la prossima settimana. E poi affronteremo i nodi irrisolti”, ha sottolineato Draghi, dopo aver citato le parole del presidente di Confindustria Carlo Bonomi perché "chi è sul campo avverta immediatamente se ci sono debolezze".

Il premier ha rimarcato come occorrano “pene più severe e più immediate, collaborazione all’interno delle fabbriche per l’individuazione precoce delle debolezze”.

"I lavoratori non sono responsabili di nulla”, ha ancora chiarito il premier, rigraziando della piena collaborazione con i sindacati e specificando come sia necessario un “aumento delle condizioni di sicurezza senza allargamento delle responsabilità dei lavoratori”.

Solo nelle ultime 24 ore, sono quattro le tragedie che aggravano il già pesantissimo bilancio di morti sul lavoro in Italia. Ultima in ordine di tempo quella che ha visto come vittima un 47enne caduto da un’impalcatura dall’undicesimo piano a Roma. Un altro muratore di 42 anni, a Brindisi, è morto mentre lavorava alla ristrutturazione di una palazzina: l'uomo si trovava sul marciapiedi quando sono crollati l'impalcatura, il balcone e parte del solaio ed è rimasto schiacciato sotto le macerie.

Altra vittima sul lavoro sempre in Puglia, ma questa volta in provincia di Foggia, dove un operaio di 47 anni che stava sistemando la segnaletica per l'avvio dei lavori di un cantiere sull'autostrada A14 all'altezza del casello di San Severo, in direzione di Bari, è stato investito e ucciso da un tir: lascia una moglie e due figli.

In Alto Adige, nella zona di Merano, un agricoltore di circa 50 anni è morto decapitato dalla trebbiatrice che stava guidando.

(Unioneonline/v.l.)

