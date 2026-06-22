È stato svolto in serata a Siena un nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma, disposto nell'ambito degli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese.

Lo fa sapere la stessa commissione d'inchiesta. Proprio nel vicolo di Monte Pio, dove venne rinvenuto il corpo senza vita di Rossi, hanno operato gli specialisti dell'Arma anche con l'ausilio di un laser scanner e di un manichino posizionato a terra nel punto esatto dove è precipitato Rossi.

Gli accertamenti, a 13 anni di distanza dalla morte di Rossi, sarebbero finalizzati a ricostruire con precisione gli spazi e gli elementi presenti sulla scena. In particolare sarebbero concentrati sulla sagoma della persona che è stata ripresa all'ingresso del vicolo dalle telecamere di videosorveglianza di Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013 dopo la caduta del manager Mps.

Al sopralluogo partecipa anche il tenente colonnello Adolfo Gregori, consulente della Commissione d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci. Per consentire le operazioni del Ris l'area è stata temporaneamente interdetta.

(Unioneonline)

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