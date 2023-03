Hanno minacciato un uomo, per poi estorcergli ingenti somme di denaro.

È successo a Cosenza, dove la Polizia ha arrestato un trio perché ritenuto responsabile di violenza privata aggravata, estorsione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai danni di un 40enne cosentino. Ora i tre si trovano agli arresti domiciliari. I provvedimenti cautelari a seguito delle indagini svolte dalla Squadra mobile.

In particolare, si tratta di una coppia di coniugi e di una terza persona che con minacce e violenze avrebbero costretto l'uomo a cedere somme di denaro, provento di alcune vendite immobiliari e dal suo reddito di cittadinanza. Inoltre, dalle indagini è emerso che la vittima era costretta a lavorare tutti i giorni per soli 30 settimanali. I tre avrebbero anche provato a costringere il quarantenne a vendere la propria casa, per appropriarsi poi dei soldi.

