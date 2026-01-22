Mille messaggi inviati in una notte alla collaboratrice, dirigente licenziatoPer il Tribunale, che ha confermato il provvedimento, si trattava di molestie sul luogo di lavoro
Mille messaggi inviati a una collaboratrice da un dirigente dell'aeroporto Canova di Treviso.
Una corrispondenza molesta e invadente, secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, che sarebbe stata inviata nella notte tra il 5 e 6 marzo del 2024, ad una dipendente dello scalo trevigiano, controllato dal gruppo veneziano Save.
Di fronte alla moltitudine di messaggi, la vittima si è rivolta al direttore delle risorse umane della società che ha avviato l'indagine interna, poi sfociata con il licenziamento.
Il dirigente, a quanto si apprende, aveva iniziato gli approcci con la collaboratrice già un anno prima con richieste di appuntamenti oltre l’orario di lavoro, l'invito ad indossare minigonne, abbracci imbarazzanti e messaggi con riferimenti a sfondo sessuale.
Il Tribunale di Treviso ha respinto il ricorso dei legali dell’indagato, confermando il provvedimento e sostenendo che si trattava di molestie sul luogo di lavoro.
(Unioneonline/ n.s.)