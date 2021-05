Ottomila persone in piazza a Milano, davanti all’Arco della Pace, per sostenere il ddl Zan contro l’omotransfobia: "Votate la legge Zan. Il tempo è scaduto", il messaggio scandito.

C’erano personaggi del mondo dello spettacolo, come Paola Turci, Gaia, la vincitrice di Amici, l'attrice Lella Costa, la cantante Malika Ayane. Il portavoce dei Sentinelli, Luca Paladini, ha voluto ringraziare Fedez, che oggi non c'era: "Grazie all'intervento di Fedez molta più gente oggi sa che cosa è il ddl Zan quindi mi sento di ringraziarlo pubblicamente", ha detto.

Migliaia le persone comuni, giovani, famiglie con bambini e anche persone più anziane, tutte distanziate e con le mascherine. Ad aprire la manifestazione la versione di “Bella Ciao” cantata da Milva.

Dal palco si sono susseguiti gli interventi dei politici, a partire dal padre della legge, il deputato del Pd, Alessandro Zan. "Questo è un successo per la democrazia che dimostra che l'Italia è un Paese civile e la stragrande maggioranza delle persone vuole una legge che tuteli le persone più vulnerabili", ha commentato.

In piazza c'erano anche il parlamentare del Pd, Emanuele Fiano, la vice segretaria del Pd, Irene Tinagli, Simona Malpezzi, la capogruppo del Pd al Senato. Dal palco ha parlato anche il deputato di Forza Italia, Elio Vito, che ha indossato la maglietta dei Sentinelli: "Dividersi su questa legge è stupido", ha detto. E in piazza ha voluto esserci anche Francesca Pascale, l’ex compagna di Silvio Berlusconi, che ha spiegato come è "giusto e doveroso" approvare la legge Zan.

“Non posso più votare per Forza Italia finché continua a strizzare l'occhio a Salvini piuttosto che guardare al faro della libertà", ha detto.

Quindi le testimonianze di Malika, la ragazza mandata via di casa perché lesbica, Jean Pierre, picchiato a Roma perché si baciava con il suo ragazzo, Graziano Rossi, attivista malato di Sla, Valentina Petrillo, atleta transgender ipovedente che parteciperà alle paralimpiadi di Tokyo.

