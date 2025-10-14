Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, ha denunciato sui social di essere stata ricattata con un messaggio sul cellulare.

«Pubblicherò a mezzanotte le foto che ho di te nuda» la minaccia.

«Venerdì ho ricevuto questo messaggio e mi sono spaventata perché c'è anche il nome di mia mamma - ha spiegato la 21enne -. Non mi sono spaventata per la minaccia in sé, perché so che non esistono queste foto da nessuna parte. Ho pensato all'intelligenza artificiale, a qualsiasi cosa. Ho bloccato il numero e ho chiamato mio padre e mia madre. Ovviamente ci siamo subito rivolti alle forze dell'ordine».

«Mi dispiace soprattutto perché nessuna donna dovrebbe sentirsi minacciata - ha spiegato ancora - se le è capitato di condividere quel genere di foto ed è vergognoso che invece accada così spesso. Non fatevi intimidire da certa feccia umana e cercate subito aiuto».

(Unioneonline)

