Una vasta operazione interforze è scattata all’alba nel “Parco Verde” di Caivano, tristemente noto alle cronache. Un controllo straordinario ad "Alto Impatto” che viene svolto in contemporanea da oltre 400 tra carabinieri, agenti di polizia e militari della Guardia di Finanza.

Coinvolti anche diversi reparti specializzati, con il controllo dall’alto di un elicottero: le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni e identificazioni di persone e veicoli sospetti.

Nel corso del blitz i carabinieri hanno trovato e sequestrato 30mila euro contenuti in una busta, suddivisi in pacchetti e ritenuti frutto di attività illecite. Trovati successivamente altri soldi per un valore totale che arriva a 44mila euro. I militari, inoltre, hanno perquisito un appartamento abbandonato trasformato in piazza di spaccio. Hanno scoperto anche una molotov, armi e 150 proiettili da guerra, colpi per kalashnikov.

«Il governo Meloni è determinato a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza. Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese», ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

(Unioneonline/L)

