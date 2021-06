Nel giorno in cui riaprono in tutta Italia i ristoranti al chiuso a pranzo e a cena, in un primo momento il ministero della Salute precisa che in zona gialla e bianca resta il limite di 4 persone al tavolo, salvo che gli occupanti siano tutti conviventi.

Ma scattano le polemiche e i governatori – tramite il presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga – partono con le interlocuzioni con l’esecutivo per superare un limite considerato troppo “restrittivo”.

Per la zona bianca in realtà, questa l'interpretazione dell'ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali, questa restrizione dovrebbe intendersi superata. Sono in corso approfondimenti, che dovrebbero essere chiariti solo oggi.

"È inaccettabile - attacca la Fipe-Confcommercio - che non ci sia ancora una linea chiara sul numero dei commensali permessi al tavolo. Da giorni si susseguono interpretazioni varie, a volte giuridicamente incomprensibili”.

Anche per la Coldiretti il limite rappresenta un "ulteriore danno” per un settore che ha già perso 41 miliardi nell'anno della pandemia.

(Unioneonline/D)

