Presa a martellate dall’ex che pochi giorni fa aveva denunciato per stalking. Succede a Roncoferraro, nel Mantovano, dove una donna è stata soccorsa da un corriere che l’ha vista sanguinante chiedere aiuto dalla finestra di casa.

L'uomo ha chiamato l'ambulanza e in ospedale è emerso che il suo ex compagno l'aveva colpita alla testa con una decina di martellate causandole gravi lesioni. La donna è ricoverata in ospedale e al momento risulta ancora in pericolo di vita dopo un intervento chirurgico d'urgenza.

La vittima è una 38enne originaria del Marocco, da tempo residente nel Mantovano con i due figli di 9 e 11 anni. L’uomo, connazionale di 40 anni, è stato fermato dai carabinieri per tentato omicidio. È stata la stessa donna, raggiunta in ospedale dai carabinieri, a riferire i fatti prima di essere sedata e sottoposta a un delicato intervento neurologico.

I militari hanno effettuato un sopralluogo in casa della vittima e ricostruito i movimenti dell'aggressore, grazie alle telecamere e ai sistemi di lettura targhe n tutta la provincia. A incastrarlo ci sarebbero anche altri testimoni, che l'avrebbero visto allontanarsi dall'abitazione della donna.

L'uomo ha precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e proprio nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla donna per stalking. Avrebbe tentato più volte di entrare nell'abitazione dell'ex compagna e la vittima aveva istallato una telecamera esterna, proprio per paura. Telecamera che l'ex compagno aveva cercato di distruggere.

L'uomo stato trovato nella sua abitazione di Mantova, e negli uffici dell'Arma è stato dichiarato in stato di fermo per tentato omicidio aggravato. Casa sua è stata posta sotto sequestro e all'interno sono state trovate tracce di sangue.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata