Orrore a Trani dove un uomo di 52 anni e la moglie 44enne sono stati trovati morti nella loro abitazione, una villa in periferia di Trani. Lei è stata colpita con diverse coltellate, lui si sarebbe impiccato in giardino.

Secondo le prime ricostruzioni il marito avrebbe ferito a morte la donna e poi si sarebbe suicidato. I due avevano una figlia adolescente. Sarebbe stata proprio lei, che non era in casa nel momento del presunto omicidio-suicidio, a chiamare i soccorsi, al suo rientro a casa.

Massimo Petrelli lavorava in una ditta per la lavorazione dei marmi mentre Teresa Di Tondo in una cooperativa attiva nel sociale. Sul caso indagano i Carabinieri.

